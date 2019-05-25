حريق بشحنة مواد كيميائية في ميناء تايلاندي وإغلاق ثلاثة أرصفة

أفادت ​وزارة الصحة​ التايلاندية أن "حريقًا التهم شحنة تضم مواد كيميائية في ميناء ليم شابانج بشرق البلاد مما دفع المسؤولين لإجلاء ​العمال​ وإخلاء ثلاثة أرصفة بحرية بشكل مؤقت".

وذكرت الوزارة أن "أكثر من 130 شخصًا نقلوا إلى المستشفى لكن من دون وقوع إصابات خطيرة".

وأشار مدير ​الميناء​ يوثانا موكاو إلى أن "ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تصاعدت من ​سفينة​ الحاويات الكورية الجنوبية "كيه.إم.تي.سي هونجكونج كو" خلال الصباح وحتى الظهر بالرصيف إيه2.

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تظهر أن الحريق اندلع في شحنة تحتوي على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم"، لافتًا إلى أن "​رجال الإطفاء​ نجحوا في احتواء الحريق الذي اندلع بالميناء الواقع بإقليم تشونبوري الصناعي شرقي ​بانكوك​".