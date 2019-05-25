حريق بشحنة مواد كيميائية في ميناء تايلاندي وإغلاق ثلاثة أرصفة

أفادت وزارة الصحة التايلاندية أن "حريقًا التهم شحنة تضم مواد كيميائية في ميناء ليم شابانج بشرق البلاد مما دفع المسؤولين لإجلاء العمال وإخلاء ثلاثة أرصفة بحرية بشكل مؤقت".
وذكرت الوزارة أن "أكثر من 130 شخصًا نقلوا إلى المستشفى لكن من دون وقوع إصابات خطيرة".
وأشار مدير الميناء يوثانا موكاو إلى أن "ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تصاعدت من سفينة الحاويات الكورية الجنوبية "كيه.إم.تي.سي هونجكونج كو" خلال الصباح وحتى الظهر بالرصيف إيه2.
وأضاف أن "التحقيقات الأولية تظهر أن الحريق اندلع في شحنة تحتوي على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم"، لافتًا إلى أن "رجال الإطفاء نجحوا في احتواء الحريق الذي اندلع بالميناء الواقع بإقليم تشونبوري الصناعي شرقي بانكوك".
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