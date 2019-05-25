أفادت معلومات ​صحفية​ بان "مجهولا اعتدى على الجامع الكبير بمدينة هاغن الألمانية، حيث تسبب باشتعال الحريق فيه"، موضحةً أن "الشخص قام بإضرام النار في حاويات ​النفايات​ أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي"، ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالجامع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يضرم النار في مسجد في مدينة هاغن الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.