شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى بأمريكا: الإخوان أفسدوا الدين وهم من صنعوا تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور توفيق حميد، المحلل السياسي فى أمريكا، أن الإخوان الإرهابية هم من صنعوا داعش الإرهابية، من خلال فكرهم الإرهابى المتطرف، لأنهم هم من قبلوا العنف والقتل والوحشية فى تعاملهم، ومؤكدا أن الإخوان أفسدوا الدين بدعمهم للإرهاب.

وأضاف المحلل السياسي، والذى واصل هجومه على جماعة الإخوان، وذلك عبر قناة الجزيرة القطرية، أن الإخوان لا يعرفون شيئا عن الإسلام المعتدل، فهم جماعة أباحت القتل والعنف، فاتخاذ أمريكا قرار إدراجهم ككيان إرهابى خطوة صحيحة، وستفيد عموم المسلمين فى الغرب، لأن الجماعة التى تريد عودة دولة الخلافة والتى لا تعبر عن الإنسانية، إزالة حركة الإخوان من الإسلام ، ستترك الفرصة للإسلام المعتدل والوسطى، الإسلام الذى يحترم حقوق الإنسان ، وهذا الإسلام لا تعرفه جماعة الإخوان .