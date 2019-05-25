شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: القمة العربية ستساهم فى تقوية الموقف العربى ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن القمة العربية المذمع انعقادها خلال الأيام المقبلة بعد دعوة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إليها ستساهم فى الخروج بموقف سياسى عربي موحد سيكون من شأنه تقوية الموقف العربى في العملية التفاوضية بشأن أى اتفاق سيحدث بخصوص ممارسات إيران.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن القمة العربية ستساهم فى إحداث ضغط لضمان أن لا تكون مخرجات هذه المفاوضات كما كانت في عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والتي ركزت فقط على الملف النووى، وتجاهلت الأطماع التوسعية والمشاريع الفوضوية الإيرانية في المنطقة العربية، وهو ما سعت إيران إلى استغلال هذا التجاهل الأمريكي وغض الطرف عن العبث الإيرانى في المنطقة، لتوظيف الاتفاق النووى، والانفراجة في وضعه الاقتصادي ما بعد رفع العقوبات الدولية في صالح دعم مخططاته التوسعية والفوضوية.