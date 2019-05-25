تعرف على أهم النصائح الصحية للحفاظ على سلامتك أثناء سفرك على الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للحفاظ على سلامتك قبل سفرك بالطائرة والتوجة إلى المطار هناك نصائح صحية عليك اتباعها لكي تتمتع برحلة آمنه ومن أهمها: 1- الحصول على نوم هادئ ليلة السفر 2- شرب الكثير من السوائل ويفضل المياه 3- أكل المأكولات الخفيفة وسهلة الهضم Advertisements 4- ارتداء الملابس الفضفاضة والأحذية المريحة و إذا لزم الأمر ، جوارب الدعم. 5- استشر طبيبك حول استخدام الأدوية المضادة للجلطات قبل السفر. 6- تجنب التدخين. 7- تجنب وضع الساق على الأخرى عند الجلوس . 9- تجنب تناول الأقراص المنومة.

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