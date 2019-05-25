شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى: طهران تصر على التدخل فى شئون الغير تحت شعار "تصدير الثورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الصدام الأمريكي الإيراني الذى تشهده المنطقة الآن يتزامن مع إصرار طهران على مواصلة دورها التخريبي والمزعزع لأمن واستقرار المنطقة العربية، فضلاً عن إصرارها على "التدخل في شئون الغير" تحت شعار "تصدير الثورة" الذي يؤمن به الإيرانيون.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا الشعار الإيرانى يأتى انطلاقاً من قناعة منحرفة بأن لـ "الولي الفقيه" ولاية على كافة دول العالم، والاعتماد فى ذلك على توظيف كافة الموارد المتاحة لها، والتى تقف في مقدمتها استغلال الأقليات الشيعية في الدول المحيطة.

وتابع الدكتور طه على: استمراراً لذلك الدور، وكجزءٍ من الإصرارِ الإيراني على مواصلةِ دورها التخريبي بالمنطقة، جاء الهجوم الإيراني من خلال أذرعها الإقليمية "الحوثيين" على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات فى وقت سابق.