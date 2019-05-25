شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بريطانيا تتخذ إجراءات احترازية ضد تنظيم الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أنه لا تزال أصداء قضية بنك باركليز التي تورط فيها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم تلقى بظلالها على المشهد المصرفى فى بريطانيا، حيث بعدما تكشفت محاولات نظام الحمدين لاختراق القطاع المصرفي البريطاني، يطالب الكثير من اللجان المختصة في لندن اليوم بتشديد الإجراءات الرقابية والاحترازية التي من شأنها أن تحمي هذا القطاع من التدخلات الخارجية.

وأوضح التقرير، أن بريطانيا فى هذه الأثناء ومن خلال هيئة السلوك المالى، تعمل على الاستفادة من قضية باركليز التى تورط فيها حمد بن جاسم و4 من كبار مسؤولي البنك، حتى يتم تفادي تكرار هذه الأخطاء مجددًا خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن تبعات هذه القضية أضرت بالقطاع المصرفي في بريطانيا بشكل كبير.

ولفت تقرير قناة مباشر قطر إلى أنه ليست هيئة السلوك المالي الوحيدة التي تتحرك في هذا الاتجاه اليوم ببريطانيا، بل إن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أيضًا يتتبع خيوط قضية بنك باركليز من البداية حتى تتكشف المؤامرة القطرية، من أجل رصد السلوك الذي يتبعه تنظيم الحمدين في تنفيذ هذه الجرائم، حتى تتمكن بريطانيا من حماية القطاع المصرفي الذي يستهدفه تنظيم الحمدين منذ سنوات، عبر استخدام طرق ملتوية.