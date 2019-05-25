شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: الخلاف مع حزب مستقبل وطن مجرد سحابة صيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كله اخوة، وأعضاءه عملوا على الخروج من فترة عصيبة في تاريخ مصر، واستطاع المجلس أن ينجز الكثير ، و يجب على الكل الافتخار به.

وأضاف عبد العال خلال كلمته فى حفل إفطار حزب مستقبل وطن أن المجلس أصدر مجموعة من القوانين التي ساهمت في تثبيت اركان الدولة ، وهذا الإدارة التشريعية أسهمت في الخروج بشكل المجلس بهذا الصورة الداعية للفخر.

وتابع رئيس مجلس النواب: أداء المجلس أسكت جميع المغرضين في الداخل والخارج، مؤكدا على أنه لولا التكاتف بين النواب تحت القبة ما كان ليخرج المجلس بهذا الإنجاز.

وأكد على حرصه على استمرار البرلمان وعمله في ثبات، وألا يحمل في صدره ضغينة من أحد، ولا يحمل حسابات لأحد إلا المودة والحب.

واستطرد، رئيس البرلمان، أنه حاول بكل جهد استتثمار علمه لخدمة هذا البلد، مؤكدا أنه وبجانب الشعب يستطيع التغلب على جميع الصعوبات.

وأكد أن البرلمان له تاريخ عريق وطوال سنواته وله أداءا رائعا، مشيرا إلى أن البعض من النواب معذور لأنه لأول مرة يمارس 70% منهم العمل النيابي.

وتابع، حزب مستقبل وطن كان أحد المكونات الأساسية لائتلاف دعم مصر، وأول تصريح صدر لدعم الحزب كان منه شخصيا،. رغم أنه كان لا يزال مبتدئ، مشيرا إلى أن ما حدث من خلاف مع الحزب مؤخرا، مجرد سحابة صيف، واحتجاجه كان بمثابة احتجاج أب على ابنه.

وأشار إلى أنه يقع على عاتقه عبء عدم تمرير تشريع يشوبه عيوب ، وهذا أمر يفرضه عليه عمله المهني والتشريعي.

وأكد أن مجلس النواب أكبر داعم لما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات مطالبا الجميع بالاصطفاف خلفه لاستكمال الانجاز، وأن يكون لمصر دور في المعادلة الصعبة في البناء الافريقي والأقليمي.





























































Advertisements



























