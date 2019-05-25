القبض على تاجر مخدرات بحيازته نصف كيلو "هيروين" في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

تلقت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم السبت، إخطارًا من قسم شرطة ثان مدينة العاشر من رمضان، يفيد بالقبض على "فريد أبو فادي" 50 سنة وشهرته "أبو فادي" والذي يعد أحد أخطر تجار المواد المخدرة في سيناء.

وبحسب إخطار مديرية الأمن، فلدى المتهم محل إقامة سابق في مدينة العاشر من رمضان، وأثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، طاردته قوات الشرطة، وحاصرته، وألقت القبض عليه بحيازته 500 جرام من مخدر "الهيروين" ومبلغ مالي قدره 11 ألف حنيه، وبندقية خرطوش.

وتحرر محضر رقم 4237 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2019.