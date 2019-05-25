مقتل جنود ومدنيين علي يد جماعة بوكو حرام وداعش في نيجيريا

تمكن مسلحون من جماعة بوكو حرام وداعش من مقتل ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا وعدد من المدنيين، في كمين شمال شرقي البلاد، صباح السبت، في ثاني هجوم على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.
وأطلق المتشددون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية في ولايةبورنو، حيث تخوضجماعة بوكو حرام ومتشددون آخرون معارك ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد.
وقال مصدر أمني، وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش النيجيري ضد المسلحين: "نصبوا كمينا وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم".
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر، قوله: "تبادلوا إطلاق النار
وتقول الحكومة النيجيرية إن جماعة بوكو حرام ومنافسها تنظيم داعش في غرب أفريقيا في وضع سيء، لكن الجهود المستمرة للقضاء على الإرهابيين أخفقت، وما زال الجيش يمنى بخسائر جسيمة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن فرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا، مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا قُتل فيه 20 جنديا. كما نشر تسجيلا مصورا منفصلا أظهر ما قال إنه إعدام تسعة جنود نيجيريين.
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