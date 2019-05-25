أسباب منع الكحول في الفضاء

يحظر على رواد الفضاء الموجودين في المحطة الفضائية الدولية تعاطي المشروبات الكحولية، لضمان سلوكهم الطبيعي بالصحوة الدائمة.

ويشير ألكسندر أجورييف، رئيس قسم التغذية في معهد القضايا الطبية الحيوية، إلى أنه إضافة إلى حظر المشروبات الكحولية في الفضاء، تمنع المشروبات الغازية أيضا، لأنه عند فتحها تتطاير في جميع الاتجاهات.

وقال، "في الواقع باستثناء المشروبات الكحولية والغازية، يمكن تناول جميع أنواع المشروبات في الفضاء. الكحول لسبب بسيط وهو أن علماء

النفس لا يمكنهم ضمان سلوك طبيعي لشخص في حالة إجهاد نفسي في ظروف الفضاء وهو ثمل. كما لا يمكن لأي شخص التنبؤ بردة فعله".

وأشار العالم إلى أنه في أوائل فترة إنشاء المحطة الفضائية الدولية، اقترح علماء التغذية في كندا إضافة النبيذ إلى النظام الغذائي لرواد الفضاء في المحطة على غرار طواقم الغواصات. ولكن

خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعد دراستهم لهذا المقترح من جميع الجوانب توصلوا إلى استنتاج مفاده، أن في الغواصات تسلسل هرمي صارم، وخفارة طيلة اليوم، في حين هذا غير موجود في المحطة الفضائية الدولية، وليس هناك ما يضمن مثلا أن يتسلل أحد الرواد ليلا ويشرب النبيذ الموجود، لهذا منعت المشروبات الكحولية في الفضاء. أما ما يخص المشروبات الغازية فوفقا لأغورييف، تكمن خطورتها في أنه عند فتح القنينة تتطاير الغازات والسائل في جميع الاتجاهات بما في ذلك عين وأنف رواد الفضاء. وهذا أمر مزعج جدا.