أسباب منع الكحول في الفضاء

يحظر على رواد الفضاء الموجودين في المحطة الفضائية الدولية تعاطي المشروبات الكحولية، لضمان سلوكهم الطبيعي بالصحوة الدائمة.
ويشير ألكسندر أجورييف، رئيس قسم التغذية في معهد القضايا الطبية الحيوية، إلى أنه إضافة إلى حظر المشروبات الكحولية في الفضاء، تمنع المشروبات الغازية أيضا، لأنه عند فتحها تتطاير في جميع الاتجاهات.
وقال، "في الواقع باستثناء المشروبات الكحولية والغازية، يمكن تناول جميع أنواع المشروبات في الفضاء. الكحول لسبب بسيط وهو أن علماءالنفس لا يمكنهم ضمان سلوك طبيعي لشخص في حالة إجهاد نفسي في ظروف الفضاء وهو ثمل. كما لا يمكن لأي شخص التنبؤ بردة فعله".
وأشار العالم إلى أنه في أوائل فترة إنشاء المحطة الفضائية الدولية، اقترح علماء التغذية في كندا إضافة النبيذ إلى النظام الغذائي لرواد الفضاء في المحطة على غرار طواقم الغواصات. ولكن
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