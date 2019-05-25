حلف سيريل رامابوزا اليمين ليصبح رابع رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، متعهدا بتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد الذي يعرقل النمو الاقتصادي.
وأدى رامابوزا اليمن في حفل حضره 36 ألف شخص من نخبة الطبقة السياسية في البلاد، ورؤساء دول وحكومات أجنبية، في ملعب الروكبي في العاصمة بريتوريا.
وأعاد النواب انتخاب رامابوزا البالغ من العمر 66
ونجح حزب المؤتمر الذي يحكم منذ عام 1994، بتجديد أكثريته المطلقة في الجمعية الوطنية، لكنه حقق أسوأ نتيجة في تاريخه في الانتخابات الوطنية (57,5 %)، مما
ونقلت "فرانس برس" عن رامابوزا قوله: "حقبة جديدة تشرق على بلدنا. أيام أفضل قادمة لجنوب أفريقيا"، وأضاف: "حان الوقت بالنسبة إلينا لبناء المستقبل الذي نطمح إليه"، مشيرا إلى أن "التحديات التي نواجهها حقيقية لكنها ليست مستعصية (...) سنتصدى لها".
ومنذ وصوله إلى الحكم منذ عام، يكرر رامابوزا تأكيده أنه سيطوي صفحة عهد سلفه جاكوب زوما(2009-2018) الضالع في سلسلة من الفضائح السياسية والمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رامابوزا يؤدي اليمين رئيسا لجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.