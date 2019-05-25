السفارة السعودية بالفلبين تستنفر بحثا عن مواطن فقد في رحلة طيران

أعلنت السفارة السعودية في الفلبين اليوم السبت، أنها كونت فريق عمل للتواصل مع السلطات الفلبينية بعد تلقيها إخطارا من أقارب مواطن بفقدانه بعد مشاركته في رحلة طيران في البلاد.

وقالت في بيان صحفي نشرته عبر حسابها الإلكتروني على "تويتر"، إنها تلقت اتصالا صباح السبت 19 مايو 2019، من المواطن محمد خالد الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبد الله في معهد الطيران، مفيدا بفقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة

مدربه.

وأضافت السفارة السعودية أنها كونت فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية، وتم البدء في البحث عن الطيارة المفقودة والطاقم، حسب الإحداثيات المبلغة لهم من معهد الطيران.

وأشارت إلى أن هيئة الطيران المدني الفلبيني أصدرت، بتاريخ 20 مايو، بيانا رسميا عن فقدان الطائرة، ولم يعثر على الطيارين، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت مستمرة

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إلى تاريخ صدور البيان.

وأكدت السفارة أن الخارجية السعودية تتابع بشكل مستمر معها مجريات البحث عن المواطن، مؤكدة أنها ستستمر في بذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع الداخلية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني والسلطات ذات العلاقة.

ولفتت في السياق إلى أنها تحفظت على نشر البيان الصحفي في حينه، بناء على رغبة أسرته، إلا أنها قامت بإصداره لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، درءا لأي إشاعات.

وعبرت السفارة عن أملها في أن تسفر نتائج البحث بشكل إيجابي عن عودة المواطن السعودي إلى ذويه سالما.