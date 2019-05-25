اخبار العالم

مجهول يضرم النار في جامع بمدينة ألمانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أقدم شخص مجهول على إضرام النار في حاويات أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي" بمدينة هاغن الألمانية، ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالجامع.

وذكرت وكالة الأناضول أن السلطات أجلت العائلات والأطفال قرب مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في

الحادث.

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، عمر أورال، قوله إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئا من جعبته، لم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تظهر  تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران بدأت بالاشتعال تزامنا مع مغادرته المكان.

وأشار أورال إلى وقوع أضرار مادية في الجامع ومحتوياته، دون وقوع أضرار بشرية.

وأعرب عن حزنه إزاء وقوع حوادث كهذه، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يضرم النار في جامع بمدينة ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا