مجهول يضرم النار في جامع بمدينة ألمانية

أقدم شخص مجهول على إضرام النار في حاويات أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي" بمدينة هاغن الألمانية، ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالجامع.

وذكرت وكالة الأناضول أن السلطات أجلت العائلات والأطفال قرب مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في

الحادث.

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، عمر أورال، قوله إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئا من جعبته، لم

تظهر تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران بدأت بالاشتعال تزامنا مع مغادرته المكان.

وأشار أورال إلى وقوع أضرار مادية في الجامع ومحتوياته، دون وقوع أضرار بشرية.

وأعرب عن حزنه إزاء وقوع حوادث كهذه، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.