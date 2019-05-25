حزب التجمع يطالب القضاء الجزائري بالتحقيق مع بوتفليقة

ناشد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، الجمعة، القضاء الجزائري باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للاستماع لأقواله عن أعماله ونشاط مساعديه، وذلك "تأكيدا على تطبيق العدالة" في البلاد.
وقال "الأرسيدي" في بيان: "إذا كنا نريد أن تطبق العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بهاحتى الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، (...)، يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه".
واعتبر الحزب أن هذا الإجراء في المرحلة الحالية هو "الضمان الوحيد لنيل المصداقية"،
وعن المحاكمات الأخيرة، قال "الأرسيدي" إنه "تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه مختارة من النظام القديم أمام القضاة"، مشيرا إلى أنه "في دولة القانون، لن يفاجأ أحد من ظهور أويحيى وسلال"، وغيرهم من رجال الأعمال والمسؤولين الذين كانوا في عهد بوتفليقة، للمثول أمام القضاء.
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