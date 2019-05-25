الفاتيكان يعين أسقفا إسبانيا رئيسا لمجلس الحوار بين الأديان

عين البابا فرنسيس، الأسقف الإسباني والباحث في الشؤون الإسلامية ميغيل أنخيل أيوسو غويغسوت رئيسا للمجلس البابوي للحوار بين الأديان، خلفا للفرنسي الراحل جان لوي توران.
وشغل أيوسو منصب النائب الأول للكاردينال الفرنسي، وتولى أمانة سر المجلس منذ عام 2012، كما أدار المرحلة الانتقالية منذ وفاة توران في يوليو عام 2018.
ولد الأسقف الإسباني في إشبيلية
ويحمل أيوسو إجازة في اللغة العربية، كما أنه باحث في الدراسات الإسلامية في المعهد الحبري للدراسات العربية والإسلامية في روما، وعمل مدرسا
ورافق الأسقف الإسباني البابا فرنسيس في فبراير الماضي، إلى أبو ظبي وشارك في إعداد "وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها البابا والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب.
ويجيد أيوسو الإسبانية والعربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية ووقع رسالة الفاتيكان بمناسبة شهر رمضان هذا العام، وكتب فيها: "إننا، مسلمون ومسيحيون، يمكننا هدم الجدران التي بنيت بسبب الخوف والجهل، والسعي معا لتشييد جسور صداقة، هي أمر أساسي لخير البشرية جمعاء".
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