إنقاذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

أعلنت البحرية المالطية، أمس، أنها أنقذت ليل الجمعة السبت 216 مهاجرا كانوا على متن زورقين يواجهان صعوبات في البحر المتوسط، ليرتفع بذلك عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأرخبيل الصغير منذ يناير إلى 500 مهاجر, وقالت البحرية المالطية، إنه تم إنقاذ مجموعة أولى من المهاجرين مساء الجمعة بعد نداء استغاثة أطلقوها مع تسرب المياه إلى زورقهم، فيما عادت سفينة دورية كانت متوجهة إلى فاليتا أدراجها لإنقاذ المجموعة الثانية، لافتة إلى أن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم نساء وأطفال, وفعلت مالطا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 450 ألف نسمة ويقع إلى الجنوب من صقلية، ما بوسعها لدفع إيطاليا إلى التكفل بإنقاذ واستقبال المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا، غير أن الغياب شبه التام لسفن الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا أعاد فاليتا إلى خارطة الهجرة.



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