تحطم مروحية عسكرية في أفغانستان

أعلن مسؤول أميركي، أمس، أن ركاب وطاقم مروحية عسكرية أميركية جرحوا خلال هبوط صعب للمروحية في أفغانستان أدى إلى تدميرها بالكامل, وقال الكولونيل ديفيد باتلر الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان، إن طائرة «سي إتش-47» شينوك «اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب» خلال مهمة في ولاية هلمند، لافتاً إلى أن المروحية دمرت بالكامل خلال هبوطها, وأوضح باتلر لوكالة فرانس برس، أن ركاب المروحية «الأفغان والأميركيين جرحوا، لكنهم جميعا في حالة مستقرة ويتوقع شفاؤهم»، مؤكداً أن المروحية «لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد».



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