قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة مقدسيين من أماكن مختلفة بمدينة القدس المحتلة وحولتهم إلى مراكز للتحقيق معهم في مدينة القدس, وأفادت مصادر محلية في القدس أن أجهزة أمن الاحتلال اعتقلت الأخوين حازم وغالب ادكيدك من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة, في نفس السياق، قال مركز معلومات وادي حلوة، إن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، الشابين جاد الله الرجبي، ويزن الرجبي من حي بطن الهوى في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



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