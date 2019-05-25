التجمع الجزائري يتهم قائد الجيش بالالتفاف على المطالب

وطالب الحزب بضرورة أن يُسمع لأقوال عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية الأيدي النظيفة في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة «السحرة»، وأضاف أن إصرار السلطة الفعلية على الالتزام بأجندة انتخابية محضة تضع في صلبها الصراع من أجل السلطة لا يمكن أن يستمر في ضبط حياة الأمة إلى ما لا نهاية، وتابع البيان «لا يمكن للتسلط الذي دمّر البلد أن يقوده إلى النور بمجرد تغيير الوجوه»، داعيا إلى «تعبئة أوسع لاستثمار جميع فضاءات النضال والنقاش والتضامن «لإحباط مخططات ومرامي دعاة الثورة المضادة».
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