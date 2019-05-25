الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة وتعز وقعطبة

المعارك في صعدة
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدات الجيش شنت عملية عسكرية سيطرت خلالها على جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه، بينما تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
مواقع في قعطبة
على صعيد متصل، تمكنت وحدات الجيش من استعادة مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي، وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة، وذكر مصدر لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش تقترب من منطقة هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة الشخب غرب المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
أسر 15 عنصرا
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصرالحوثي الإرهابية، وأسر 15 آخرين، وتدمير عربات قتالية واستعادة أسلحة، وبحسب المصدر، فإن هذا التقدم يأتي بعد تمكن قوات الجيش اليمني، من تأمين منطقة باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها: هجار وشليل وسليم ومنطقة الفاخر، ومنها إلى منطقة العود، القريبة من محافظة إب.
قطع الوريد في تعز
من جهة أخرى، أعلن محافظ تعز نبيل شمسان في وقت مبكر أمس انطلاق معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيات الحوثي في المحافظة، بينما أفادت قوات الجيش بمقتل أكثر من 13 عنصراً من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي قوله، إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيا الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، مشيرا إلى أن تلك المواقع تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات شمال مدينة تعز، وأضاف المصدر أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، وبين أن المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصرا من الحوثيين، بينما لا تزال المواجهات مستمرة في مناطق الحرير والأربعين بمختلف أنواع الأسلحة.
الجيش يسيطر على مواقع جديدة ويتقدم ميدانيا
تقدم ميداني في صعدة وتعز وقعطبة
السيطرة على جبال القاهرة والتباب ومحاصرة جبل القناصين
استعادة 8 مواقع شمال قعطبة منها باب غلق الاستراتيجية
مصرع وجرح العشرات وأسر 15 حوثيا في قعطبة
تدمير عربات قتالية واستعادة أسلحة
مقتل 13 من الحوثيين في معارك تعز
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