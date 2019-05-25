30 ألف سلة غذائية للاجئي بنجلاديش و25 ألف لتر مياه يوميا لحجة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئي الروهينجا والأسر الفقيرة بمنطقة نوقا صباح في جمهورية بنجلاديش. وجرى توزيع 350 سلة غذائية مكونة من الأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح تزن 25 كجم.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بما قدمه لهم المركز، داعين الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نعمة الصحة والعافية.

يذكر أن المركز سيوزع 30 ألف سلة غذائية في بنجلاديش يستفيد منها 120 ألف فرد بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال سعودي من خلال العديد من البرامج في شهر رمضان المبارك.

تلبية الاحتياجات

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة 2000 سلة غذائية رمضانية للصومال، وجرى التوزيع بموقعين في مدينة بوصاصو. كما واصل المركز توزيع السلال للاجئين السوريين في الأردن، حيث جرى توزيع 108 أطنان من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، استفاد منها 17713 فردا.

وتنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي السلة الواحدة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية مثل: الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

ولاية هرات

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة 1300 سلة غذائية في أفغانستان، وذلك في ولاية هرات، استفاد منها 9100 فرد من الفقراء والنازحين.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة التوزيعات التي بدأت من العاصمة كابل، وانتهت في كل من مقاطعة ننجرهار وقندهار وتواصلت في هرات.

محولات وخزانات

استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديرية ميدي شمالي محافظة حجة.

ويشمل المشروع توفير مياه الشرب والاستخدام للمركز الصحي بمديرية ميدي والقرى المجاورة، من خلال التمديدات من البئر المخصصة للمشروع إلى القرى المستفيدة لمسافة تصل لأكثر من 3 كيلو مترات. كما تضمن المشروع توفير جهاز «المحول» للطاقة الشمسية المشغلة للبئر، وإنشاء خزانات للمياه في المناطق المستفيدة، فيما يوفر المشروع 25000 لتر يوميا، لـ500 أسرة، بما يعادل 2700 شخص في مناطق الجعدة والتنابكة وبني فائد، بينما تبرز أهمية المشروع في عنصر الاستدامة التي من شأنها بقاء أثر المشروع لفترة أطول. وفي مجال الإصحاح البيئي، جرى توزيع 50 حقيبة نظافة شخصية، وبناء 10 حمامات طوارئ، فضلاً عن حفر بيارتين لمياه الصرف الصحي، إلى جانب توفير 25 برميلا لجمع المخلفات.

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وأشار المدير التنفيذي لائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور إلى أن استكمال المشروع سيحد من معاناة السكان في المناطق المستهدفة.

كما واصل مركز الملك توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار على عددٍ من المحافظات اليمنية.

مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة

تمديدات لأكثر من 3 كيلو مترات

25000 لتر يوميا

500 أسرة مستفيدة

2700 شخص

في الجعدة والتنابكة وبني فائد

50 حقيبة نظافة شخصية

10 حمامات طوارئ

25 برميلا لجمع المخلفات