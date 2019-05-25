الجامعة العربية: القمة الإفريقية العربية تجسد الرغبة في الدفع بالعلاقات العربية الإفريقية إلى آفاق أرحب

أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الإفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية العام الجاري ستشكل مواصلة لما تم تحقيقه وتجسيداً للرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات العربية الإفريقية إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم إفريقيا، أن التعاون العربي الإفريقي تطور إلى شراكة عربية إفريقية وخطا خطوات ملموسة لإنشاء فضاء عربي إفريقي متصل يعمل مُجتمِعًا على مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات التعاون والعمل الجماعي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف البيان أن القمم العربية الإفريقية جاءت لتؤكد على عمق العلاقات العربية الإفريقية من خلال سعيها لبناء سياسات مشتركة توظف فيها الموارد العربية والإفريقية بما يخدم مصالح الشعوب من خلال الاستفادة من امتداداتها التاريخية والجيو استراتيجية والثقافية.

وعدّ البيان الاحتفال بيوم إفريقيا مناسبة لتثمين الأخوة وأواصر المودة والارتباط بين الأمتين العربية والإفريقية، وللتأكيد على التضامن بين الشعوب في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة وطنه، سعياً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. اقرأ أيضاً... الجامعة العربية تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

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