مقتل 25 جندياً من الجيش النيجيري في هجوم مسلح

قال مصدران أمنيان، إن مسلحين إرهابيين قتلوا ما لا يقل عن 25 جندياً نيجيرياً وعدد من المدنيين في كمين بشمال شرق نيجيريا، صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم مميت على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق المسلحون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية بولاية بورنو حيث تخوض جماعة بوكو حرام الإرهابية قتالاً ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد.

وقال أحد المصدرين وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش ضد المسلحين "نصبوا كمينا وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم".

وأضاف "تبادلوا إطلاق النار لعدة دقائق قبل أن يتغلب مسلحو بوكو حرام على الجنود".

وتقول الحكومة النيجيرية، إن جماعة بوكو حرام ومنافسته جماعة تنظيم "داعش" الإرهابي، في غرب إفريقيا في وضع سيء لكن الجهود المستمرة للقضاء على الإرهابيين أخفقت وما زال الجيش يمنى بخسائر جسيمة.

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم الجيش النيجيري للرد على طلب للتعليق. اقرأ أيضاً.. قتلى في هجمات لبوكو حرام شرق نيجيريا

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