كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انحسار جديد لـ "السترات الصفراء" في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تظاهر ما يقارب 12,500 من "السترات الصفراء" في فرنسا السبت، في أضعف تعبئة منذ بداية الحراك قبل نحو ستة أشهر احتجاجاً على السياسة الاجتماعية والضريبية للرئيس ايمانويل ماكرون، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.
واعترض المحتجون على عادتهم على أرقام السلطات، وقالوا إنّ 35,100 شخص شاركوا في تظاهرات الاسبوع الثامن والعشرين الذي يحل عشية انتخابات أوروبية مهمة للرئيس الفرنسي.
وتعدُّ أرقام هذا السبت، بالاستناد إلى وزارة الداخلية، الأضعف لهذا الحراك الذي جمع في أول تظاهرة له في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 282 ألف متظاهر.
وكان 15,500 شخص تظاهروا السبت 18 مايو، بحسب وزارة الداخلية.
وساد الهدوء عموماً تظاهرات هذا السبت.
وأثرت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة اشهر الى حد بعيد على شعبية ماكرون (لم يتجاوز مؤيدوه 27%). وبحسب الاستطلاعات تتقدم لائحة اليمين المتشدد بزعامة مارين لوبن على لائحة ماكرون للانتخابات الاوروبية.