الرباح: قطاع الصناعة يمثل حاليا 21% في الاستهلاك الطاقي الوطني

قالت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إنه في إطار الدينامية الجديدة للنجاعة الطاقية التي أطلقها الوزير عزيز الرباح مؤخرا، عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الخاصة بقطاع الصناعة.

وقال الوزير خلال الاجتماع، إن قطاع الصناعة يمثل حاليا 21% في الاستهلاك الطاقي الوطني النهائي، ويوفر مكمنا مهما للإقتصاد في الطاقة.

وأوضح الوزير أن الدراسات أكدت بأنه يمكن تحقيق اقتصاد في الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 22% في أفق 2030.

وشدد المتحدث على أن تفعيل بعض الإجراءات البسيطة والغير المكلفة ماليا، تمكن من تحقيق اقتصاد لا يستهان به بالنسبة للمقاولات المغربية، مؤكدا على دور الفاعلين الصناعيين، وخاصة صانعي التجهيزات والأجهزة، لتعزيز النجاعة الطاقية.

وتحدث المسؤول الحكومي عن مبادرة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المتمثلة في إحداث لجن قطاعية للنجاعة الطاقية، تضم كل الأطراف المعنية، تهدف إلى اقتراح مخططات عمل متضمنة لإجراءات وتدابير عملية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.