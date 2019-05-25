“ليتقبل الله صيامي”.. التبذير في شهر رمضان (20) -فيديو

يشهد شهر رمضان إقبالا كثيفا من الأسر المغربية على اقتناء كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية، فيما يصل الأمر إلى مستوى “مرضي” لدى البعض.
حول هذا الموضوع، يؤكد الداعية عزالدين الراجعي، أن الإسراف في النعم والتبذير منهي عنه في الإسلام، الأمر الذي تؤكده عدة آيات من القرآن الكريم.
ويشير الراجعي إلى أن من أهم مقاصد الصيام في شهر رمضان الإقتصاد في الإنفاق حتى يخصص أكبر جزء منه لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين، امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرى الراجعي أن من الأفضل توزيع أنواع الوجبات بين مختلف أيام رمضان، بدل إعداد عدد منها بشكل يومي، حيث يبقى جزء كبير منها عرضة للرمي في القمامة.
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