“تسميد البشر”..تشريع جديد لتحويل جثامين الموتى إلى سماد عضوي

أقرت ولاية واشنطن أول تشريع أمريكي، يسمح بتحويل جثامين الموتى بطريقة حيوية إلى سماد عضوي يستخدم في الزراعة، والذي يعرف بـ “تسميد البشر”.

وأوردت وكالة “سبوتنيك” عن صحف محلية، أنه بموجب القانون الجديد يحق للناس اختيار تحويل جثامينهم بعد الموت إلى تربة للزراعة.

وأضافت أن هذه العملية تعتبر بديل لعمليات حرق الموتى أو دفنهم، بالإضافة إلى أنها خيار عملي في المدن التي تندر فيها الأراضي المخصصة للمدافن التقليدية.

Advertisements

ويسمح لأقارب المتوفى بعد تحويل الجثمان إلى سماد عضوي، باستلام تلك المكونات التي يمكن استخدامها في زراعة زهور أو خضراوات، أو أشجار.

يشار إلى أن جاي إنسلي، حاكم ولاية واشنطن، وقع مشروع القانون الجديد ليتحول إلى قانون مفعل بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وصرحت كاترينا سبايد، التي أطلقت حملة لدعم إصدار هذا القانون، وأسست شركة تعتبر الوحيدة التي تقدم خدمة “تسميد البشر” لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس: “يوفر تحلل الجثامين بديلا للتحنيط، أو الدفن، أو الحرق، لأنه حل طبيعي وآمن ومستدام، كما أنه يسهم في الحد من انبعاثات الكربون بصورة كبيرة، ويوفر تربة للزراعة”.