العثماني يحدث لجنة اليقظة حول سوق الشغل..هذه مهامها

قرر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل، بهدف تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل، على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي.

وراسل العثماني أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، ليخبرهم بتشكيل اللجنة وبمهامها، كما دعاهم إلى تعيين ممثليهم في اللجنة، من مستوى مدير مركزي أو من يماثله.

وقال العثماني في المراسلة التي اطلع عليها الموقع، إن اللجنة أنيطت بها مهمة استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد.

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وتتولى اللجنة مهام القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشعل.

كما عهد إليها مهمة إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل، بالمقارنة مع التوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية.

كما سيكون على اللجنة استشراف عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها، والعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات، وأيضا العمل تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة، لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل.