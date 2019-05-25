مقتل امرأة بالرملة يرفع عدد ضحايا العنف إلى 24 منذ بداية العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة عربيّة، مساء السبت، إثر تعرّضها لإطلاق نار في مدينة اللد، بعد ساعات من مقتل شاب في جريمة طعن في دالية الكرمل.

وقالت مصادر طبيّة إن الشابة تبلغ من العمر 40 عامًا، وإنها نقلت إلى مشفى صرفند (أساف هروفيه) لتلقيّ العلاج، حيث وصفت حالتها بالحرجة.

وأعلن الأطباء أنهم لم ينجحوا بإنقاذ حياتها.

الرملة: ثلاث جرائم إطلاق نار خلال ساعات

وشهدت الرملة، السبت، ثلاث جرائم إطلاق نار خلال ساعات قليلة، أسفرت عن مقتل الشابة وإصابة شابين آخرين.

فعند الساعة الثامنة مساءً، أصيب شاب بجراح طفيفة في قدمه جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار.

بينما أصيب شخص آخر بجراح متوسّطة جراء تعرّضه لإطلاق نار في المدينة، بعد التاسعة من مساء اليوم.

قتيلان في يوم الغضب ضد العنف

وتأتي جريمة إطلاق النار في الرملة، بعد ساعات من مقتل الشاب دانيال حلبي (18 عامًا) من دالية الكرمل، إثر تعرضّه للطعن أثناء شجار في القريّة.

دانيال حلبي، ضحيّة الطعن في دالية الكرمل

وتتزامن جرائم إطلاق النار والعنف هذه، مع خروج عدد من التظاهرات السبت، ضمن "يوم الغضب" الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة ضدّ تقاعس الشرطة في مكافحة العنف.

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وخرجت التظاهرات في الناصرة والطيبة ورهط وطمرة وكفر ياسيف ونحف ومجد الكروم.

ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 24

وبضحيتيّ اليوم، يرتفع عدد ضحايا جرائم العنف منذ مطلع العام الجاري إلى 24 شخصًا، بينهم ستّ نساء.

ومنذ مطلع شهر رمضان الجاري فقط، قتل 5 أشخاص في جرائم عنف، في طمرة والناصرة وباقة الغربية والرملة ودالية الكرمل، بالإضافة إلى عدد من الإصابات والأضرار جراء أعمال العنف.

أسماء ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام

وسقط في جرائم القتل منذ 1.1.2019 كل من: ساهر محاميد من أم الفحم، عدي عبد الحي من الطيرة، أشرف فضيلي من الطيرة، رمزي حماد من يافا، حسيب موسى من الناصرة قتل في كريات طبعون، شادي ناصر من الطيرة، سوار قبلاوي من أم الفحم قتلت في تركيا، ثابت الباز من اللد، محمد أبو زينة من سالم، علي طه من كفر قاسم، ديانا أبو قطيفان من اللد، غانم حناوي من اللد، ذياب أبو هزاز من الرملة، آية مصاروة من باقة الغربية قتلت في أستراليا، سوزان وتد من باقة الغربية، سالم الفقير من اللد، غسان عوكل من شفاعمرو الذي قتل بجريمة إطلاق نار، والشاب حماد توفيق العتايقة من مدينة رهط الذي قتل في جريمة طعن، نجلاء العموري من اللد، توفيق زهر من الناصرة، وسام ياسين من طمرة وأحمد ضراغمة من باقة الغربية، ودانيال حلبي من دالية الكرمل، والشابة من الرملة.

جرائم بلا عقاب

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.