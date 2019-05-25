النصراوي دبور أفضل مهاجم في الدوري النمساوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة، لقب أفضل مهاجم في الدوري النمساوي الممتاز لموسم 2018-2019، بعد تألقه برفقة فريق ريد بول سالزبورغ.
وقدم دبور عروضا مبهرة مع فريقه ريد بول سالزبورغ، حيث أحرز 18 هدفا بالإضافة إلى طبخه 10 أهداف أخرى في 28 مباراة خاضها بالدوري النمساوي.
وفي مجمل المسابقات التي خاضها، يملك دبور في سجله هذا الموسم 35 هدفا بالإضافة إلى طبخه 15 هدفا آخر في 47 مباراة لعبها.
ومن المتوقع أن يتوّج النجم النصراوي بلقب أفضل هداف بالدوري أيضًا، نظرًا إلى أنه يتصدر لائحة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا وهو يبتعد بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه قبل جولة واحدة على انقضاء الموسم.
وساهم دبور في تتويج فريقه بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يرحل النجم مؤنس دبور عن صفوف ريد بول سالزبورغ عقب نهاية الموسم، حيث سيخوض تجربة احترافية جديدة بعدما وقع مع إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.
هذا، وحاول "عرب 48" التواصل مع دبور للحصول على أقواله، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر تعقيبه فور وروده إلينا.
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