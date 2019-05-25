وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صارة عن القضاء، تلقي القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية والذين كانوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية".



واضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليهم في عدد من قرى حاوي السلامية جنوب شرقي مدينة الموصل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال ستة عناصر من 'داعش' جنوب شرقي الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.