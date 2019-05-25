اصابة شخصين بانفجار لغم شمالي دهوك

وقال المصدر في حديث لـالسومرية نيوز، إن "لغما ارضيا انفجر اليوم اثناء مرور شخصين قربه في قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، ما ادى الى اصابتهما بجروح".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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