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اصابة شخصين بانفجار لغم شمالي دهوك

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وقال المصدر في حديث لـالسومرية نيوز، إن "لغما ارضيا انفجر اليوم اثناء مرور شخصين قربه في قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، ما ادى الى اصابتهما بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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