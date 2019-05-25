الاعلام الرقمي: توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء لا يمنع اختراقها

واوضح المركز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء يضيف لها الصفة الرسمية للجهة او الشخصية التي تمثلها فقط" .

وبين المركز ان "هناك خطأ شائعا لدى الكثير من مسؤولي ومحرري الصفحات الموثقة، فضلاً عن الكثير من الناس، وهو اعتقادهم بعدم امكانية اختراقها مما يوقعهم في مصيدة الهاكرز" .



واضاف المركز، ان "الكثير من الصفحات الموثقة تعرضت للاختراق او الاغلاق او الاستيلاء عليها، بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، وهو ماحصل في العديد من الصفحات الكبرى التي يتجاوز عدد متابعيها المليون متابع او اكثر".

واشار المركز الى ان "تأمين الصفحات يعتمد على الحسابات التي تديرها والتي يجب ان تكون مؤمنة بالطرق الصحيحة التي سيتطرق لها مركز الاعلام الرقمي في بيان لاحق".

