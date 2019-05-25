وبين مدير الزراعة انه "ومع بدء الحريق تلقينا عدة إتصالات من المنطقة وقمنا بتوجيه كادرنا في الشعبتين فضلاً عن تواصلنا مع الإخوان في الدفاع المدني مشكورين على جهودهم في إطفاء أكثر الحرائق وكذلك نخوة أهالي المناطق والفلاحين والمزارعين وقواتنا المسلحة أدت إلى إنخفاض نسبة تضرر المحاصيل".
واضاف مدير الزراعة ان "هذا اليوم كانت نسبة تضرر المحاصيل بسبب الحرائق الأكبر حيث وصلت إلى 825 دونم وهي الأكثر منذ بداية تسجيل الحرائق الأسبوع الماضي حيث سجلت اليوم حرائق في العياضية وربيعة وبرطلة وتل عبطة والشورة وحميدات".
ولفت الى أن "أسباب تسجيل المساحة الكبيرة هذا اليوم كان نتيجة كثافة المزروعات وحركة الرياح النشطة رغم وصول الدفاع المدني وأهالي المنطقة إلى ان 700 دونم التي تم تسجيلها في العياضية إحترقت بالكامل في المقاطعة 59/بئر الحلو / اراضي الملكية والعائدة للفلاح احمد حمود الطه".
ودعا مدير الزراعة إلى "ضرورة تواجد الفلاح والمزارع في أراضيهم وضرورة وضع الإطفاءيات في حاصداتهم وكذلك وجود تنكر ماء وساحبة لغرض السيطرة على اية حرائق لا سامح الله تطال مزروعاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة نينوى: المساحات المتضررة من جراء الحرائق وصلت إلى 1575 دونما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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