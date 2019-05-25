آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، وسط تل أبيب؛ احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واحتج المتظاهرون على محاولة نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلي الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وتهميشها ومحاولة تمرير قانون "الحصانة" لمنع محاكمة نتنياهو بشبهات الفساد الموجهة له.

وهذه هي المظاهرة الأولى التي يشارك فيها قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية منذ الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من أبريل/نسيان الماضي.

وقاد المظاهرة زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، وإلى جانبه العضو العربي في الكنيست أيمن عودة.

وقال عودة إن جانتس اتصل به هاتفيا لعرض المشاركة في المظاهرة وإنه وافق على الفور.

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وتحدث في المظاهرة قادة أحزاب المعارضة "أزرق-أبيض" و"ميرتس" و"العمل"، إضافة إلى عودة وهو زعيم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

وفي إشارة إلى نتنياهو، قال جانتس: "هناك من يحاول استبدال حكم الشعب بحكم رجل واحد، واستعباد أمة بأكملها لمصالح رجل واحد".

وأضاف: "لن نصمت ولن نستسلم للكراهية ولن نستسلم للتحريض، لن نسمح لإسرائيل أن تصبح قصرا خاصا لسلطان أو أسرة ملكية".

بدورها، قالت رئيسة حزب "ميرتس"، تامار زاندبرغ: "لا توجد ديمقراطية دون مساواة، ولا يمكن أن يكون النضال من أجل الديمقراطية مقتصرا على اليهود فقط"، مشيرة بذلك إلى مشاركة عودة في المظاهرة.

وشبه المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اشارة إلى محاولة الانفراد بالسلطة حيث ارتدى بعضهم "الطربوش الأحمر".

وقال عضو الكنيست من حزب "أزرق أبيض" يائير لبيد في إشارة إلى نتنياهو: "لن نسمح له أن يكون أروغان".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن المظاهرة تعد "نقطة الانطلاق في النضال من أجل إسرائيل حرة".