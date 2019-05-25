محمد بن سلمان يهنئ مودي بفوزه في انتخابات الهند

هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بفوز حزب الشعب الهندي الذي يتزعمه بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية.

وقدم ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي مع مودي التهاني ، متمنيا للشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار.

بدوره، أبدى مودي الشكر والتقدير لولي العهد السعودي على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.

والخميس الماضي أعلن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي الفوز في الانتخابات التشريعية بالبلاد، واعدا بمستقبل "يشمل الجميع"، فيما يتجه حزبه لتحقيق فوز كاسح ليقضي مرة أخرى على آمال عائلة غاندي بالعودة إلى الحكم.

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وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع البالغ عددها 600 مليون أظهرت أرقام اللجنة الانتخابية فوز حزب الشعب الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بغالبية كبيرة، بحصوله على 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا.

في المقابل، أظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر، أكبر الأحزاب المنافسة لبهارتيا جاناتا وزعيمه راهول غاندي وريث عائلة نهرو غاندي وحفيد ونجل 3 رؤساء وزراء، يواجه هزيمة مذلة مع احتمال خسارته المقعد الذي طالما شغلته أجيال هذه العائلة السياسية النافذة ذات مرة.

وبعد اتضاح نتيجة الفرز في أضخم عملية اقتراع في العالم، كتب مودي على تويتر "ننمو سويا ونزدهر سويا، سنبني سويا دولة هندية أقوى وتشمل الجميع، الهند تفوز مرة أخرى".

وتشير النتائج الأولية للفرز بغالبية برلمانية كبيرة لبهارتيا جاناتا وحلفائه المتوقع فوزهم بنحو 50 مقعدا إضافيا، غير أنهم لا يزالون في حاجة إلى غالبية في مجلس الشيوخ، لتجاوز عوائق أمام الأجندة التشريعية لمودي.



