فيلم "أتلانتكس"يفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي

فاز فيلم "أتلانتكس" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى ضواحي داكار الشعبية، حيث يقرر مجموعة من عمال البناء مغادرة البلاد عبر المحيط، بعد أن عملوا بدون أجر لمدة شهر، من أجل البحث عن مستقبل أفضل، من بينهم سليمان الذي تربطه علاقة حب بإحدى الفتيات تُدعى آدا.

وتعتبر المخرجة ماتي ديوب هي أول امرأة سوداء تنافس في مهرجان كان السينمائي من أفريقيا.