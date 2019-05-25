مسلحون يقتلون 25 جنديا نيجيريا وعددا من المدنيين في كمين

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العين الإخباريةالسبت 2019/5/25 09:48 مساء بتوقيت أبوظبي
قوات الأمن في نيجيريا تتعرض لهجمات إرهابية - أرشيفية
لقي 25 جنديا نيجيريا على الأقل وعدد من المدنيين مصرعهم، السبت، جراء كمين نصبه متطرفون.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شخصين قولهما: "إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا في كمين صباح اليوم السبت".
وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الجيش النيجيري خلال الأيام القليلة الماضية إلى 45 أو أكثر.
والأربعاء الماضي، أعلن فرع تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، مسؤوليته عن هجوم وقع في نيجيريا قبل يومين، قال إنه قتل فيه 20 جنديا، كما نشر تسجيلا مصورا لإعدام 9 جنود نيجيريين آخرين.
وقال مصدر أمني نيجيري: إن الإرهابيين هاجموا بلدة جوبيو في ولاية بورنو مساء الإثنين الماضي، في عربات مزودة برشاشات ثقيلة وعلى متن دراجات نارية.
وقال موظف إغاثة، رفض ذكر اسمه، إن إرهابيي داعش والجنود تبادلوا إطلاق النار لأكثر من ساعة قبل انسحاب الجيش، وأحصى العامل جثث أكثر من 15 جنديا.
وكانت السلطات النيجيرية أعلنت أن التنظيم الإرهابي ومنافسته جماعة بوكو حرام في وضع سيئ، حيث إن الجانبين يخوضان معركة دعاية لإظهار من الذي له الغلبة في الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات.
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