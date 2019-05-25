الان تتابع نائب وزير خارجية إيران عباس عراقتشي يبدأ غدا جولة لقطر وعُمان والكويت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:27 م, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 يبدأ نئب وزير خارجية إيران عباس عراقتشي، غدا جولة تأخذه لقطر وعُمان والكويت، وفقا لقناة العربية.

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