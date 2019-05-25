الجيش الليبي: مقتل إرهابي متهم باستهداف القنصلية الأمريكية في بنغازي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي عن أن القوات أوقعت الإرهابي محمد محمد محمود بن دردف المعروف بـ”البابور” ضمن صفوف مليشيا الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي.

وتابع الجيش الليبي، في بيان عن غرفة عمليات الكرامة: “الإرهابي -البابور- قتل أثناء مشاركته في صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بمعسكر النقلية صباح اليوم السبت في طرابلس”.

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وأوضح البيان أن الإرهابي –البابور- هو أحد أبرز منتسبي تنظيم أنصار الشريعة وهو مطلوب دوليا لتورطه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي 2012.

الإرهابي “البابور” سجين سابق في أبو سليم بسبب فكره التكفيري وقد خرج عام 2011 من السجن وتم تكليفه عام 2012 بتولي ملف تعويضات سجناء أبو سليم، قبل أن يلتحق بكتيبة “راف الله السحاتي” و”درع ليبيا 1″ مع الإرهابي وسام بن حميد، وشارك معه في قتل 41 شابا من مدينة بنغازي.

واتهم البابور بالمشاركة في الهجوم مع عناصر تنظيم القاعدة على القنصلية الأمريكية في بنغازي.