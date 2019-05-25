البابا فرنسيس يعين أسقفا إسبانيا رئيسا لمجلس الحوار بين الأديان

عين ​البابا فرنسيس​، الأسقف الإسباني والباحث في الشؤون الإسلامية ميغيل أنخيل أيوسو غويغسوت رئيسا للمجلس البابوي للحوار بين الأديان، خلفا للفرنسي الراحل ​جان لوي توران​.

وشغل أيوسو منصب النائب الأول للكاردينال الفرنسي، وتولى أمانة سر المجلس منذ عام 2012، كما أدار المرحلة الانتقالية منذ وفاة توران في تموز عام 2018.

وولد الأسقف الإسباني في إشبيلية عام 1952، ومنح لقب كاهن عام 1980، ومن ثم أصبح أسقفا في عام 2016، وقضى أكثر من 20 عاما في ​السودان​ ومصر.