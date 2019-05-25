مسؤولة أميركية: من المقزز أن تساعد واشنطن السعودية في قتل مدنيين بغرض التصدي لإيران

اعتبرتعضو ​مجلس الشيوخ الاميركي​ اليزابيث وارن أنه "من المقزز أن تساعد ​واشنطن​ السعودية في قتل مدنيين بغرض التصدي ل​إيران​"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يكترث بجني الأموال لمصنعي السلاح أكثر من اكتراثه بإرادة الكونغرس والكارثة الأخلاقية في اليمن".

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