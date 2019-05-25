كبير مساعدي وزير خارجية إيران سيبدأ غدا جولة خليجية لبحث التطورات بالمنطقة

أفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إيسنا" بأن "مساعد وزير ​الخارجية الإيرانية​، ​عباس عراقجي​، سيبدأ غدا الأحد، جولة خليجية لبحث التطورات بالمنطقة". وكان قد قام وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ في 12 أيار ، بجولة آسيوية شملت ​تركمانستان​ و​الهند​ و​اليابان​ و​الصين​ للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها ​الاتفاق النووي​.

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