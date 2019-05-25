أردوغان: تركيا قد تمدد تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "​الحكومة التركية​ قد تمدد تخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهي نهاية شهر حزيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات"، مشيراً إلى أن "تخفيضات الضريبة قد تمدد"، مضيفاً: "لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم".

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