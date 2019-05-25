بوتين لقادة الدول الأفريقية: أتابع بارتياح الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا

وجه الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ رسالة تهنئة لرؤساء دول وحكومات ​أفريقيا​ بمناسبة "يوم أفريقيا"، تمنى فيها لهم التوفيق في حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية وتوثيق التعاون.

وأكّد بوتين في رسالته التي نشرت على موقع ​الكرملين​ الرسمي أنه "يوم أفريقيا يرمز لوحدة شعوب قارتكم ورغبتها في ​الاستقلال​ والسلام والرخاء"، مشيرًا إلى أن "الدول الأفريقية تسير بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التكنولوجية، وتلعب دورًا متزايد الأهمية في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

ولفت إلى أن "في إطار ​الاتحاد الأفريقي​ وغيره من الهياكل الإقليمية وسواه، يتوسع التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات، وتتقدم عمليات التكامل متبادل المنفعة"، معلنًا أن "​روسيا​ تؤيد بالكامل جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، و​مكافحة الإرهاب​ والتطرف وتهريب ​المخدرات​ والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي".

وكشف "أنني أتابع بارتياح الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا، وإنني على ثقة من أن القمة الروسية الأفريقية، والمنتدى الاقتصادي الذي سنعقده في تشرين الأول في سوتشي، سيعملان على بناء هذه العلاقات من الناحية النوعية وسيتيحان لنا رسم أشكال جديدة للتعاون المثمر".