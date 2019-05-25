باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطيني والسوري لارضه ودولته ووطنه

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل أنه "لا يكفي ان نقول ان التوطين ممنوع في الدستور فما يمنع التوطين اساسا هو ارادتنا التي لا تتغير والتي ترفض التوطين في لبنان"، مشيراً إلى أن "خطر التوطين زاد اليوم لأنه انتقل من لاجئ الى نازح وهناك ارادة واضحة بأن يبقوا على ارضنا فيما واجبنا اعادتهم الى ارضهم عند زوال المحنة وهي تزول بعدما انتصروا هناك كما انتصرنا هنا في 25 ايار".
وفي كلمة له خلال الافطار السنوي لحزب الاتحاد في بلدة الخيارة، شدد باسيل على "اننا سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطيني والسوري الى ارضه ودولته ووطنه وهذا هو تصميمنا وهذا هو لبنان الذي نعرفه: ارض الكرامة لكل انسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس"، لافتاً إلى أن "لبنان الذي نعرفه ارض الكرامة لكل انسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس".
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