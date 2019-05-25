قيومجيان أكد التزام القوات بقضيّة الانسان اللبناني الوطنية والاجتماعية

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ خلال تمثيله رئيس حزب "القزات اللبنانسة" ​سمير جعجع​ في الإفطار السنوي الأول في مطعم بيتنا في ​الضم والفرز​ ​طرابلس​ إلى أن "ما يجمعنا مع كلّ أهلنا من كلّ ​الطوائف​ الكريمة هو مشروع الحفاظ على لبنان. لبنان الحريّة والسيادة و​الاستقلال​، مشروع قيام الدولة، دولة القانون، دولة العدالة، الدولة السيّدة على أراضيها وحدودها واسمحوا لي أولاً أن أنقل تحيات جعجع الذي حمّلني تمنياته الصادقة لكم، تمنيات ​المحبة​ والتسامح والعطاء في هذا الشهر الفضيل، رمضان كريم من ​معراب​ الصمود الى طرابلس الكرامة، طرابلس المقاومين الشرفاء، طرابلس الأحرار ​العمال​ الكادحين والفقراء، طرابلس العلم والثقافة والعطاء".

وأشار إلى أن "ما يجمعنا بأهلنا في طرابلس الليلة هو أكثر من إفطار وأبعد من لقاء على مائدة. يجمعنا بكم تعايشنا وتآخينا الطرابلسي وهدف انماء مناطقنا ونهضة مدننا وبلداتنا وقرانا مع كلّ أهل ​الشمال​ الحبيب وتجمعنا وحدتنا الوطنيّة والعيش المشترك مع كلّ أهلنا من كلّ الطوائف الكريمة ويجمعنا مشروع الحفاظ على لبنان. لبنان الحريّة والسيادة والاستقلال حيث ​وادي قاديشا​ وقنوبين يلاقي ​قلعة طرابلس​ وآثارها وأحيائها الشعبية واسواقها. هو لبنان كلّه يلاقي الفيحاء المدينة السموحة والمشرقة ونتلاقى واياكم في مشروع قيامة لبنان فيجمعنا مشروع قيام الدولة، دولة القانون، دولة العدالة، دولة سيّدة على أراضيها وحدودها. دولة تمتلك وحدها حصريّة ​السلاح​ وحصريّة الدفاع عن الأرض والمؤسسات والناس والاعراض. يجمعنا بكم رؤية مشتركة للبنان العدالة الاجتماعية، كيف لا والمجتمع الطرابلسي يعاني أكثر من غيره من أزمات فقر وعوز وآفات اجتماعيّة شتّى وطرابلس المدينة الأكثر فقرا في حوض المتوسط".

وأضاف: "من هنا في طرابلس اعلن ان ​القوات اللبنانية​ على التزامها قضيّة ​الانسان​ اللبناني الوطنية والاجتماعية وطالما انا وزير للشؤون الاجتماعية وطالما الوزارة بعهدتنا كـ”قوات” لن نقبل المسّ بحقوق الفقراء والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة".