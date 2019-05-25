جريح باطلاق نار خلال اشكال وقع بين عائلتين في منطقة القبة في طرابلس

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "اشكالا وقع بين عائلتين في منطقة القبة في ​طرابلس​، تطور الى ​إطلاق النار​ وإصابة ب. جعيدي، وأن عناصر ​الجيش​ يعملون على تطويق الاشكال وملاحقة الفاعلين".

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