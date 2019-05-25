خليل حمدان أكد ضرورة التنبه للخطر الإسرائيلي

أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" ​​خليل حمدان​​ ضرورة التنبه للخطر الإسرائيلي، مشيراً إلى "لبنان في عين العاصفة وهذا يستدعي أن نحصن وضعنا الداخلي عبر الإبتعاد عن كل ما يؤسس لإنقسامات في هذا البلد".

وخلال إحتفال للحركة بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، أشار إلى أن ​الموازنة​ على أبواب نهايتها، لافتاً إلى أنها تسير في الطريق الصحيح وهي أساسية وضرورية لإنتظام الوضع المالي في هذا البلد، مؤكداً أنها شرط أساسي لعملية النهوض الإقتصادي والمطلوب تكاتف الجهود.

على مستوى ​ترسيم الحدود​، أوضح أن "هذه المسألة سمعنا عنها الكثير، وبأن هناك تباشير إيجابية بأن تجري برعاية الأمم المتحدة، لكن هناك من يحاول العمل لكي يفصل بين البرية والبحرية"، مؤكداً أن "هذا الأمر يعيدنا إلى المربع الأول ونؤكد ونكرر ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري وما قلناه بأننا نرفض أن نفرط بكوب ماء أو شبر أرض".